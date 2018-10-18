На проспекте Строителей ограбили таксиста
Злоумышленник отнял у него часы Romanson
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16 октября в полицию Ленинского района Саратова поступило заявление 29-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, потерпевший — водитель такси. Он рассказал, что днем во вторник у дома №3 на проспекте Строителей неизвестный избил его и отнял наручные часы Romanson. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.
Полиция возбудила уголовное дело. Был задержан ранее судимый 36-летний мужчина. Он рассказал, что отдал часы неизвестному в районе кольца НИИ.