На проспекте Строителей ограбили таксиста

СЕГОДНЯ 08:21 2018-10-18T09:04:17+03:00

Злоумышленник отнял у него часы Romanson

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16 октября в полицию Ленинского района Саратова поступило заявление 29-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, потерпевший — водитель такси. Он рассказал, что днем во вторник у дома №3 на проспекте Строителей неизвестный избил его и отнял наручные часы Romanson. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. Был задержан ранее судимый 36-летний мужчина. Он рассказал, что отдал часы неизвестному в районе кольца НИИ.