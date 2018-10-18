2018-10-18T09:02:45+03:00
Политика

Радаев заявил о непрофессионализме своего управделами

Губернатор недоволен работой подчиненных
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Радаев и ТочилкинРадаев и Точилкин
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Накануне вечером, 17 октября, губернатор Валерий Радаев обсудил с подчиненными строительство ряда социальных объектов, которые отстают от графика.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, управляющему делами правительства области Павлу Точилкину, который доложил о ходе строительства здания Госархива, Радаев прямо заявил о его непрофессионализме.

Напомним, губернатор посетил этот строящийся объект и возмутился неорганизованностью и низкими темпами.

Зампред правительства области Валентина Гречушкина доложила о завершении строительства стадиона «Авангард». Ожидается, что стадион будет сдан 30 ноября этого года.

Радаев график раскритиковал, заявив, что нужно закончить до субботы все работы, на которые могут повлиять дожди. По мнению главы региона, зампред не готова к четкой работе по реальным срокам.

Радаев был менее строг в отношении замглавы администрации Саратова по городскому хозяйству Романа Бусаргина, который отчитался о ходе строительства пристройки к гимназии №89 в поселке Елшанка. По этому объекту хотя бы есть четкий график, губернатор потребовал его придерживаться.

Напомним, кандидатуру Бусаргина Радаев направил в облдуму для утверждения его в качестве зампреда правительства, вместе ушедшего Александра Буренина.

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