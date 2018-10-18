2018-10-18T08:47:53+03:00
Происшествия

Николай Панков призвал расследовать причины обрушения школы в селе Урусово

После этого должно быть принято решение о судьбе здания
Екатерина Семенова
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В школе села Урусово обрушилась школаВ школе села Урусово обрушилась школа
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост об обрушении школы в селе Урусово Ртищевского района Саратовской области.

Он отметил, что необходимо выяснить все обстоятельства случившегося, установить причины и провести техническую экспертизу.

- Со своей стороны скажу — часто по сельским школам власти было непросто принимать решения. В первую очередь, из-за демографической ситуации, когда в школе, рассчитанной на несколько сотен учеников, занималось вчетверо-впятеро меньше. При этом по-прежнему нужны были содержание, ремонт, комплектация кадрами, — написал Николай Панков.

При этом он отметил, что закрыть школу и возить детей на учебу в другие села — трудно, неудобно детям и родителям.

Да и не зря говорят — нет школы, значит, скоро не будет и села. Молодежь из него уедет. В моем округе немало таких сегодня малокомплектных школ, которые местные власти сумели сохранить. Например в Озинском районе, где строили их с размахом, в расчете на детей целинников. В Урусово, насколько знаю, только 36 учеников в школе на 200 мест. Но школу не закрыли. Что говорит о настрое удержать молодежь, развивать село. Важно сейчас оперативно решить все вопросы по учебе детей, организовать их доставку на занятия в Ртищево. А по результатам обследования принять решение о дальнейшей судьбе здания. Не случайно в бюджете страны принимаем решение выделения средств на ремонт и строительство школ, — отметил депутат Госдумы.

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