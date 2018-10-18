Отключена вода на Соколовой, Большой Горной, Первомайской и Некрасова

СЕГОДНЯ 07:49 2018-10-18T08:30:52+03:00

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В Саратове с утра в четверг отключили холодную воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», специалисты предприятия устраняют повреждения на коммуникациях.

Предполагается, что до 16 часов не будет воды на улицах Соколовая и Большая Горная (на участках от Рогожина до Чернышевского). До 22 часов отключена подача ресурса в домах на Первомайской и Некрасова.