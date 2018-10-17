Губернатор Саратовской области выразил соболезнования жителям Керчи
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев направил в Крым телеграмму. Он соболезнует жителям города Керчь по случаю произошедшей трагедии.
Напомним, по сообщениям информагентств, в результате взрыва бомбы в столовой местного колледжа и стрельбы, которую устроил учащийся 4 курса, погибли по последним данным 19 человек, более 50 ранены.
- Примите глубокие соболезнования в связи с трагедией в политехническом колледже. Случилась беда, которая принесла большое горе многим семьям, потерявшим детей, родных, близких. Она коснулась подрастающего поколения — будущего нашей страны.
От себя лично и от жителей Саратовской области прошу передать искренние слова поддержки семьям погибших, а раненым и пострадавшим — скорейшего выздоровления, — говорится в тексте телеграммы.