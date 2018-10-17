Губернатор Саратовской области выразил соболезнования жителям Керчи

17 Окт. 22:09 2018-10-17T22:13:09+03:00

Радаев передал слова поддержки от всех жителей области

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев направил в Крым телеграмму. Он соболезнует жителям города Керчь по случаю произошедшей трагедии.

Напомним, по сообщениям информагентств, в результате взрыва бомбы в столовой местного колледжа и стрельбы, которую устроил учащийся 4 курса, погибли по последним данным 19 человек, более 50 ранены.

- Примите глубокие соболезнования в связи с трагедией в политехническом колледже. Случилась беда, которая принесла большое горе многим семьям, потерявшим детей, родных, близких. Она коснулась подрастающего поколения — будущего нашей страны.

От себя лично и от жителей Саратовской области прошу передать искренние слова поддержки семьям погибших, а раненым и пострадавшим — скорейшего выздоровления, — говорится в тексте телеграммы.