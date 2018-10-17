Володин: Поправка в Воздушный кодекс о возврате денег за авиаперелет при болезни родственника поможет людям

СЕГОДНЯ 20:49 2018-10-17T20:49:21+03:00

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Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Воздушный кодекс РФ в части возврата стоимости невозвратного авиабилета в случае болезни члена семьи или близкого родственника пассажира. Он был внесен группой депутатов ГД. Сейчас можно вернуть стоимость такого билета только в случае вынужденного отказа от полета из за болезни родственника, вместе с которым планировался перелет.

Как подчеркнул Председатель ГД Вячеслав Володин, «принятый Государственной Думой сегодня законопроект направлен на защиту интересов наших граждан».

- От ситуации, когда накануне давно запланированного авиаперелета внезапно заболел близкий человек, не застрахован никто. По действующей редакции Воздушного кодекса вернуть стоимость билета на самолет можно было лишь в случае вынужденного отказа от полета при болезни родственника, вместе с которым этот полет планировался. Мы же предложили распространить эту норму на любой случай, когда у пассажира заболел близкий человек, вне зависимости от того, собирались они лететь вместе или нет, — и этому есть подтверждение из медицинского учреждения. Также эта норма будет действовать в случае смерти кого то из родных, — пояснил он.

Как подчеркнул Володин, это поможет людям в непростой жизненной ситуации, которую никто не может предугадать, вернуть потраченные на билет деньги.

- В случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с болезнью пассажира или члена его семьи либо близкого родственника, что подтверждается медицинскими документами, либо в связи со смертью члена его семьи или близкого родственника, что подтверждается документально, и уведомления об этом перевозчика до окончания установленного в соответствии с федеральными авиационными правилами времени регистрации пассажиров на указанный в билете рейс, либо в связи с задержкой отправления воздушного судна, иными предусмотренными федеральными авиационными правилами действиями (бездействием) перевозчика, влекущими за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору воздушной перевозки пассажира, пассажиру возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата, — говорится в поправке, предложенной депутатами.

В случае принятия в третьем чтении, федеральный закон вступит в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.