«Автодор» одержал первую победу в сезоне, повержена израильская «Ирони»

СЕГОДНЯ 20:00 2018-10-17T20:18:26+03:00

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В стартовом матче Группы «D» Кубка ФИБА-Европа саратовский баскетбольный «Автодор» обыграл израильский «Ирони».

Игра завершилась со счетом 75:64 в пользу «Автодора».

После бесславного вылета саратовской команды из Лиги Чемпионов, это был первый матч в турнире более низкого ранга. Игра проходила в ФОК «Звездный», так как более престижную площадку в ДС «Кристалл» отдали под концерт Григория Лепса.

Это первая победа «Автодора» в официальных матчах с начала нового сезона.

Как стало известно накануне игры, саратовский клуб лишился очередного легионера. «Автодор» и 28-летний американский форвард Джеки Кармайкл не стали продлять отношения, американец покинул Саратов.