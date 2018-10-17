2018-10-17T20:18:26+03:00
Спорт

«Автодор» одержал первую победу в сезоне, повержена израильская «Ирони»

Матч европейского кубка уступил Дворец спорта Григорию Лепсу
Поделиться:
Изменить размер текста:

В стартовом матче Группы «D» Кубка ФИБА-Европа саратовский баскетбольный «Автодор» обыграл израильский «Ирони».

Игра завершилась со счетом 75:64 в пользу «Автодора».

После бесславного вылета саратовской команды из Лиги Чемпионов, это был первый матч в турнире более низкого ранга. Игра проходила в ФОК «Звездный», так как более престижную площадку в ДС «Кристалл» отдали под концерт Григория Лепса.

Это первая победа «Автодора» в официальных матчах с начала нового сезона.

Как стало известно накануне игры, саратовский клуб лишился очередного легионера. «Автодор» и 28-летний американский форвард Джеки Кармайкл не стали продлять отношения, американец покинул Саратов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Володин: Поправка в Воздушный кодекс о возврате денег за авиаперелет при болезни родственника поможет людям
Николай Панков выразил соболезнования родственникам погибших в Керчи
Балаково признан одним из самых недружелюбных городов России
Прокурор Филипенко поручил начать проверку обрушения школы в селе Урусово
Из саратовской консерватории эвакуируют студентов
На Соколовой в Саратове до полуночи отключили воду
В Энгельсе педофил растлил четырехлетнюю девочку
Детей из обрушившейся школы села Урусово будут возить на занятия в Ртищево
В Энгельсе раскрыли тайну найденного скелета
Названы самые социально эффективные предприятия Саратовской области
В Саратове за невыплату зарплаты оштрафовали гендиректора ООО «СПП Аркада»
Депутат Саратовской облдумы сравнил прожиточный минимум пенсионера с покупкой авто
В Саратове, Энгельсе и Балакове заменили 32 км труб
В Базарно-Карабулакском районе арестовали подозреваемого в убийстве брата
Росгвардейцы спасли бомжа, греющегося у костра в Энгельсе
Вступил в силу приговор саратовским убийцам
Саратовским депутатам объяснили методику расчета прожиточного минимума
В «КП-Саратов» разыграли билеты на концерт рэпера L’One
В школе в Саратовской области произошло обрушение
Радаев пригрозил поменять подрядчика строительства Госархива Саратовской области
На два дня в ноябре назначили два дополнительных маршрута саратовских поездов
Саратовские депутаты сегодня обсудят вопрос о прожиточном минимуме
Саратовские чекисты установили контрабандиста запчастями от военных самолетов
Саратовская пенсионерка польстилась на дешевую шубу и лишилась 327 тыс. рублей
В Саратове ночью тушили пожар в Волжском районе
Участковый из Энгельса представит Саратовскую область на всероссийском конкурсе
С рынков Саратова изъяты 260 роз без документов
Володин поручил разработать механизм проверки эффективности принятых законов