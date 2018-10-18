В Саратове семилетнего мальчика не обеспечивали жизненно необходимым лекарством
Прокуратура Саратовской области проверила сообщение, что в Саратове ребенка не обеспечивают жизненно необходимым лекарством.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, было установлено, что семилетний мальчик страдает редким (орфанным) заболеванием.
В связи с тем, что болезнь непрерывно рецидивирует, ребенку необходимо постоянно принимать препарат «Энплейт». Замене лекарство не подлежит, перерывы недопустимы, так как это может привести к ухудшению здоровья.
Министру здравоохранения области прокуратурой объявлено предостережение. В случае плохого состояния мальчика по причине бездействия должностных лиц минздрава их могут привлечь к уголовной ответственности.
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