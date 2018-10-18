2018-10-18T08:11:10+03:00
Общество

В Саратове семилетнего мальчика не обеспечивали жизненно необходимым лекарством

Прокуратура пригрозила чиновникам минздрава уголовным делом
Екатерина Семенова
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Прокуратура Саратовской области проверила сообщение, что в Саратове ребенка не обеспечивают жизненно необходимым лекарством.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, было установлено, что семилетний мальчик страдает редким (орфанным) заболеванием.

В связи с тем, что болезнь непрерывно рецидивирует, ребенку необходимо постоянно принимать препарат «Энплейт». Замене лекарство не подлежит, перерывы недопустимы, так как это может привести к ухудшению здоровья.

Министру здравоохранения области прокуратурой объявлено предостережение. В случае плохого состояния мальчика по причине бездействия должностных лиц минздрава их могут привлечь к уголовной ответственности.

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