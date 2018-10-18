В Саратове семилетнего мальчика не обеспечивали жизненно необходимым лекарством

СЕГОДНЯ 07:43 2018-10-18T08:11:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Саратовской области проверила сообщение, что в Саратове ребенка не обеспечивают жизненно необходимым лекарством.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, было установлено, что семилетний мальчик страдает редким (орфанным) заболеванием.

В связи с тем, что болезнь непрерывно рецидивирует, ребенку необходимо постоянно принимать препарат «Энплейт». Замене лекарство не подлежит, перерывы недопустимы, так как это может привести к ухудшению здоровья.

Министру здравоохранения области прокуратурой объявлено предостережение. В случае плохого состояния мальчика по причине бездействия должностных лиц минздрава их могут привлечь к уголовной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Молодая женщина-диабетик в Саратове умерла, не получив законных лекарств

Прокуратура уверена, что минздрав умышленно запрещал больницам выписывать дорогостоящие лекарства

(подробнее)