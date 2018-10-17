Балаково признан одним из самых недружелюбных городов России
За год балаковцы стали хуже относиться друг к другу
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Составлен рейтинг добрососедства российских городов.
Как сообщили «КП-Саратов» эксперты портала Domofond.ru, были опрошены жители 150 населенных пунктов, которые оценивали по десятибалльной шкале уровень дружелюбия своих соседей.
Самым приветливым в Саратовской области стал Энгельс. Он оказался в середине рейтинга, заняв 99-е место. При этом, по сравнению с 2017 годом, он потерял 0,2 балла.
Саратов получил 122-е место, не изменив позиций в рейтинге за год.
А вот Балаково стал одним из аутсайдеров, заняв 142-е место, то есть девятое с конца. За год Балаково потеряло 0,6 балла.