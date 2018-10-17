На Соколовой в Саратове до полуночи отключили воду
Это нужно для ликвидации повреждений на городском водопроводе
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В Саратове отключили воду на двух улицах — Соколовой, на участке от Чернышевского до Рогожина (нечетные номера домов) и Большой Горной от Рогожина до Чернышевского (четные номера домов).
- Ориентировочно холодное водоснабжение подадут в полночь, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».
Как отметили коммунальщики, ресурс пришлось ограничить для того, чтобы ликвидировать повреждения на городском водопроводе.