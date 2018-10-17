На Соколовой в Саратове до полуночи отключили воду

СЕГОДНЯ 16:12 2018-10-17T16:12:36+03:00

Это нужно для ликвидации повреждений на городском водопроводе

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В Саратове отключили воду на двух улицах — Соколовой, на участке от Чернышевского до Рогожина (нечетные номера домов) и Большой Горной от Рогожина до Чернышевского (четные номера домов).

- Ориентировочно холодное водоснабжение подадут в полночь, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».

Как отметили коммунальщики, ресурс пришлось ограничить для того, чтобы ликвидировать повреждения на городском водопроводе.