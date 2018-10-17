В Энгельсе педофил растлил четырехлетнюю девочку
Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Саратовской области обвинил 31-летнего жителя Энгельса в растлении четырехлетнего ребенка с угрозой применения насилия.
- Следствие считает, что 9 мая вечером девочка вместе с родителями была в гостях у соседей, в частном доме, хозяином которого был злоумышленник. Он воспользовался тем, что несовершеннолетняя в комнате одна, пришел к ней и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.
После ребенок рассказал о случившемся родителям, а они обратились в полицию.
Следователь ходатайствовал в суде о заключении покровчанина под стражу, суд удовлетворил его просьбу.
Сейчас расследование продолжается: собираются и закрепляются доказательства.