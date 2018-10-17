2018-10-17T16:04:35+03:00
Происшествия

В Энгельсе педофил растлил четырехлетнюю девочку

Злоумышленник воспользовался тем, что ребенок остался один, и совершил свои действия
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Саратовской области обвинил 31-летнего жителя Энгельса в растлении четырехлетнего ребенка с угрозой применения насилия.

- Следствие считает, что 9 мая вечером девочка вместе с родителями была в гостях у соседей, в частном доме, хозяином которого был злоумышленник. Он воспользовался тем, что несовершеннолетняя в комнате одна, пришел к ней и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

После ребенок рассказал о случившемся родителям, а они обратились в полицию.

Следователь ходатайствовал в суде о заключении покровчанина под стражу, суд удовлетворил его просьбу.

Сейчас расследование продолжается: собираются и закрепляются доказательства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Володин: Поправка в Воздушный кодекс о возврате денег за авиаперелет при болезни родственника поможет людям
«Автодор» одержал первую победу в сезоне, повержена израильская «Ирони»
Николай Панков выразил соболезнования родственникам погибших в Керчи
Балаково признан одним из самых недружелюбных городов России
Прокурор Филипенко поручил начать проверку обрушения школы в селе Урусово
Из саратовской консерватории эвакуируют студентов
На Соколовой в Саратове до полуночи отключили воду
Детей из обрушившейся школы села Урусово будут возить на занятия в Ртищево
В Энгельсе раскрыли тайну найденного скелета
Названы самые социально эффективные предприятия Саратовской области
В Саратове за невыплату зарплаты оштрафовали гендиректора ООО «СПП Аркада»
Депутат Саратовской облдумы сравнил прожиточный минимум пенсионера с покупкой авто
В Саратове, Энгельсе и Балакове заменили 32 км труб
В Базарно-Карабулакском районе арестовали подозреваемого в убийстве брата
Росгвардейцы спасли бомжа, греющегося у костра в Энгельсе
Вступил в силу приговор саратовским убийцам
Саратовским депутатам объяснили методику расчета прожиточного минимума
В «КП-Саратов» разыграли билеты на концерт рэпера L’One
В школе в Саратовской области произошло обрушение
Радаев пригрозил поменять подрядчика строительства Госархива Саратовской области
На два дня в ноябре назначили два дополнительных маршрута саратовских поездов
Саратовские депутаты сегодня обсудят вопрос о прожиточном минимуме
Саратовские чекисты установили контрабандиста запчастями от военных самолетов
Саратовская пенсионерка польстилась на дешевую шубу и лишилась 327 тыс. рублей
В Саратове ночью тушили пожар в Волжском районе
Участковый из Энгельса представит Саратовскую область на всероссийском конкурсе
С рынков Саратова изъяты 260 роз без документов
Володин поручил разработать механизм проверки эффективности принятых законов