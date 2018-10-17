В Энгельсе педофил растлил четырехлетнюю девочку

СЕГОДНЯ 16:04 2018-10-17T16:04:35+03:00

Злоумышленник воспользовался тем, что ребенок остался один, и совершил свои действия

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Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Саратовской области обвинил 31-летнего жителя Энгельса в растлении четырехлетнего ребенка с угрозой применения насилия.

- Следствие считает, что 9 мая вечером девочка вместе с родителями была в гостях у соседей, в частном доме, хозяином которого был злоумышленник. Он воспользовался тем, что несовершеннолетняя в комнате одна, пришел к ней и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

После ребенок рассказал о случившемся родителям, а они обратились в полицию.

Следователь ходатайствовал в суде о заключении покровчанина под стражу, суд удовлетворил его просьбу.

Сейчас расследование продолжается: собираются и закрепляются доказательства.