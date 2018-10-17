Детей из обрушившейся школы села Урусово будут возить на занятия в Ртищево

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-17T17:10:55+03:00

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Администрация Ртищевского района Саратовской области прокомментировала ЧП в школе.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», в 12:45 в школе села Урусово обрушился пол. Три плиты на первом этаже здания рухнули в кабинете директора и в медкабинете.

После этого сработала пожарная сигнализация, ученики школы были эвакуированы, пострадавших нет.

- В учреждение выехали ответственные сотрудники администрации Ртищевского муниципального района, а также специалисты управления общего образования Ртищевского района с целью осмотра здания школы. В ближайшее время будет заключен договор со специализированной организацией на проведение технической экспертизы. По ее результатам будет принято решение об эксплуатации здания школы, — сообщили в администрации.

Пока в здании будут идти восстановительные работы, 36 учеников будут ходить в Ртищевскую среднюю школу. Детей туда будут возить автобусом.