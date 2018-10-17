2018-10-17T17:10:55+03:00
Происшествия

Детей из обрушившейся школы села Урусово будут возить на занятия в Ртищево

Сейчас эксперты обследуют здание
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Администрация Ртищевского района Саратовской области прокомментировала ЧП в школе.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», в 12:45 в школе села Урусово обрушился пол. Три плиты на первом этаже здания рухнули в кабинете директора и в медкабинете.

После этого сработала пожарная сигнализация, ученики школы были эвакуированы, пострадавших нет.

- В учреждение выехали ответственные сотрудники администрации Ртищевского муниципального района, а также специалисты управления общего образования Ртищевского района с целью осмотра здания школы. В ближайшее время будет заключен договор со специализированной организацией на проведение технической экспертизы. По ее результатам будет принято решение об эксплуатации здания школы, — сообщили в администрации.

Пока в здании будут идти восстановительные работы, 36 учеников будут ходить в Ртищевскую среднюю школу. Детей туда будут возить автобусом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Володин: Поправка в Воздушный кодекс о возврате денег за авиаперелет при болезни родственника поможет людям
«Автодор» одержал первую победу в сезоне, повержена израильская «Ирони»
Николай Панков выразил соболезнования родственникам погибших в Керчи
Балаково признан одним из самых недружелюбных городов России
Прокурор Филипенко поручил начать проверку обрушения школы в селе Урусово
Из саратовской консерватории эвакуируют студентов
На Соколовой в Саратове до полуночи отключили воду
В Энгельсе педофил растлил четырехлетнюю девочку
В Энгельсе раскрыли тайну найденного скелета
Названы самые социально эффективные предприятия Саратовской области
В Саратове за невыплату зарплаты оштрафовали гендиректора ООО «СПП Аркада»
Депутат Саратовской облдумы сравнил прожиточный минимум пенсионера с покупкой авто
В Саратове, Энгельсе и Балакове заменили 32 км труб
В Базарно-Карабулакском районе арестовали подозреваемого в убийстве брата
Росгвардейцы спасли бомжа, греющегося у костра в Энгельсе
Вступил в силу приговор саратовским убийцам
Саратовским депутатам объяснили методику расчета прожиточного минимума
В «КП-Саратов» разыграли билеты на концерт рэпера L’One
В школе в Саратовской области произошло обрушение
Радаев пригрозил поменять подрядчика строительства Госархива Саратовской области
На два дня в ноябре назначили два дополнительных маршрута саратовских поездов
Саратовские депутаты сегодня обсудят вопрос о прожиточном минимуме
Саратовские чекисты установили контрабандиста запчастями от военных самолетов
Саратовская пенсионерка польстилась на дешевую шубу и лишилась 327 тыс. рублей
В Саратове ночью тушили пожар в Волжском районе
Участковый из Энгельса представит Саратовскую область на всероссийском конкурсе
С рынков Саратова изъяты 260 роз без документов
Володин поручил разработать механизм проверки эффективности принятых законов