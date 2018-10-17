В Энгельсе раскрыли тайну найденного скелета

СЕГОДНЯ 15:34 2018-10-17T15:39:00+03:00

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Как мы уже сообщали 11 октября 2018 года на территории одного из домовладений Энгельса были обнаружены скелетированные останки человека. На тот момент у следователей уже имелась зацепка, благодаря которой были основание полагать, что это скелет 38-летней местной жительницы, пропавшей в августе 2015 года.

- В результате работы следователей СК совместно с сотрудниками местной полиции установлено, что к совершению указанного преступления может быть причастен 54-летний житель города Энгельс, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

По версии следствия, 2 августа 2015 года 38-летняя женщина находилась в гостях у 54-летнего свекра. Между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина обвинил ее, что скрывает от него обстоятельства смерти ее сына.

В ходе ссоры мужчина забил невестку до смерти после чего топором разделил ее тело на части и закопал во дворе своего дома.

На основе собранных по делу доказательств задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства. Мужчину заключили под стражу.