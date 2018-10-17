Названы самые социально эффективные предприятия Саратовской области

СЕГОДНЯ 15:29 2018-10-17T15:37:01+03:00

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В Саратовской области выбрали наиболее социально эффективные предприятия.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции, были подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

За призовые места в двух и более номинациях удостоены награды «Гран-при» следующие организации:

- АО «Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» имени А. И. Глухарева;

- ПАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»;

- Филиал ПАО «РусГидро» — «Саратовская ГЭС»;

- ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаковского района».

Также названы победители в номинациях.

В номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности» — завоевал балаковский филиал АО «Апатит».

В номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» — победителем стало ООО «ЭПО «Сигнал».

В номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»:

первое место — Балаковский филиал АО «Апатит»;

второе место — ООО «ЭПО «Сигнал».