Названы самые социально эффективные предприятия Саратовской области
В Саратовской области выбрали наиболее социально эффективные предприятия.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции, были подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
За призовые места в двух и более номинациях удостоены награды «Гран-при» следующие организации:
- АО «Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» имени А. И. Глухарева;
- ПАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»;
- Филиал ПАО «РусГидро» — «Саратовская ГЭС»;
- ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаковского района».
Также названы победители в номинациях.
В номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности» — завоевал балаковский филиал АО «Апатит».
В номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» — победителем стало ООО «ЭПО «Сигнал».
В номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»:
первое место — Балаковский филиал АО «Апатит»;
второе место — ООО «ЭПО «Сигнал».