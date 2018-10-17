В Саратове за невыплату зарплаты оштрафовали гендиректора ООО «СПП Аркада»

СЕГОДНЯ 15:08 2018-10-17T15:12:29+03:00

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Директора ООО «СПП Аркада» Александра Мельникова, обвиняемого в невыплате заработной платы своим работникам оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Согласно материалам уголовного дела, в период с июля по октябрь 2016 года троим сотрудникам общества, осуществляющего свою деятельность в сфере строительства, свыше двух месяцев полностью не выплачивалась заработная плата.

- Фактически возможность погашения у юридического лица имелась. Общий размер долга превысил 80 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

В ходе следствия директор организации свою вину полностью признал, задолженность по зарплате перед работниками погашена в полном объеме.