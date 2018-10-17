Депутат Саратовской облдумы сравнил прожиточный минимум пенсионера с покупкой авто
На заседание комитета прожиточный минимум пенсионеров сравнили с покупкой машины.
Об этом сообщил корреспондент «КП-Саратов» из зала заседаний.
- Мы покупаем не ту машину, которую нам хочется, а ту, что можем. Вот ушла Соколова, но экономически ничего не изменилось, методика расчета осталась та же. Мы примем тот прожиточный минимум, соответствующий законодательству, — сказал депутат Сергей Харьков.
На заседании была достигнута договоренность, что народным избранникам представят данные по ценам на конкретные продукты, входящие в набор прожиточного минимума пенсионеров.
Несмотря на завершение прений, за которое проголосовали единороссы, коммунисты подняли шум, что им не дали высказаться. Они предложили отклонить проект о повышении прожиточного минимума на эту сумму.
Председательствующий Александр Романов внес предложение законопроект одобрить и вынести на заседание облдумы.
В результате голосования большинство членов комитете по соцполитике одобрили проект закона.