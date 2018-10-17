В Саратове, Энгельсе и Балакове заменили 32 км труб

СЕГОДНЯ 14:45 2018-10-17T14:45:06+03:00

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В саратовском филиале «Т Плюс» состоялась пресс-конференция по итогам летней ремонтной кампании и вхождению в отопительный сезон 2018–2019 годов. Об основных подготовительных мероприятиях и этапах подключения к теплу рассказали министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин, председатель комитета ЖКХ администрации Саратова Александр Мышев. Главную ресурсоснабжающую организацию Саратовской области представляли директор филиала «Т Плюс» Александр Шудегов и филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Фурсов.

Министр строительства и ЖКХ области отметил, что компанией «Т Плюс» в этом году проведена масштабная работа по реконструкции и ремонту тепломагистралей Саратова, что позволило вовремя начать подключение к теплу объектов социальной сферы и жилых домов. При этом призвал управляющие компании активно подавать заявки на подключение в «ЭнергосбыТ Плюс», чтобы соблюсти графики.

Председатель комитета по ЖКХ администрации Саратова подчеркнул, что работа с управляющими компаниями ведется, однако отсутствие тепла в домах объясняется теплой погодой и желанием сэкономить.

Колоссальную работу по подготовке энергообъектов к зиме провел саратовский филиал «Т Плюс». Его директор Александр Шудегов рассказал о ремонтах и реконструкциях на теплосетевом комплексе и объектах генерации.

В рамках программы «Re:Конструкция 2017» в этом году велось техническое перевооружение тепломагистралей больших диаметров в Саратове, Энгельсе и Балакове. Всего в межотопительный период было заменено более 32 км трубопроводов. Общий объем финансирования превысил 906 млн рублей.

Одни из крупнейших реконструкций тепломагистралей проведены в Саратове по улице Бахметьевская между Чапаева и Максима Горького, улице Соколовая между Крайней и 6-м Мурманским переулком, улице Авиационная между Гомельской и Черниговской.

В Балакове обновили коммуникации по Вокзальной и Трнавской улице. В Энгельсе комплекс мероприятий по повышению надежности теплосети завершен по улице Полтавская. На всех модернизированных участках смонтированы новые трубы в ППУ-изоляции, срок их службы составляет не менее 30 лет.

- За последние три года объем перекладки увеличен почти в три раза. В этом году переложено и отремонтировано более 30 км теплотрасс. Ключевыми объектами в 2019 году в Саратове станут тепломагистрали на улице Чапаева, (между 1-й Садовой и Зарубина) и Октябрьская (между Первомайской и Кузнечной). Кроме того, планируется пересмотреть график гидравлических испытаний. Опрессовка начнется с центральных районов областного центра и завершится Заводским и Ленинским районами, — озвучил планы компании на 2019 год Александр Шудегов.

Одной из острых тем мероприятия стала проблема дебиторской задолженности клиентов перед энергетиками. Директор регионального филиала «ЭнергсобыТ Плюс» Илья Фурсов отметил, что по данным на 1 октября дебиторская задолженность составила 4,4 млрд рублей, из которых большая часть приходится на управляющие организации (УК, ТСЖ и ЖСК) — 3,1 млрд рублей. Серьезные опасения вызывает платежная дисциплина собственников нежилых помещений, которые накопили свыше 115 млн рублей. Из-за такого подхода к выполнению обязательств перед энергетиками к ним с 1 ноября будут применяться новые санкции — начисление пеней по ставке ЦБ.

Отдельно Илья Фурсов остановился на работе с физическими лицами по взысканию задолженности. Так, нововведением этого года стало заключение договора со сторонней организацией на претензионно-исковую работу с физическими лицами. Судебные разбирательства коснутся 15 тыс. недобросовестных потребителей Саратова, Энгельса и Балакова, чей долг превышает 10 тыс. рублей и сроком давности от трех месяцев и больше. Всего на сумму 280 млн рублей.

Подводя итог мероприятия, его участники подтвердили 100% готовность Саратовской области к отопительному сезону.