2018-10-17T15:02:57+03:00
Происшествия

В Базарно-Карабулакском районе арестовали подозреваемого в убийстве брата

Задержанный задушил родственника веревкой
Тимур Гадеев
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Сотрудники Базарно-Карабулакского межрайонного следственного отдела совместно с сотрудниками отдела полиции по подозрению в убийстве своего 54-летнего брата задержали 49-летнего мужчину,

Как мы уже сообщали, тело 54-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 13 октября в лесу.

- Днем 6 октября в одном из сел Базарно-Карабулакского района произошла ссора между 49-летним и 54-летним братьями. Младший приревновал свою жену к старшему, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

Мужчины вышли в сарай, и 49-летний брат задушил родственника веревкой. Позже он уложил труп в багажник его же автомобиля и вывез в лес.

На следующий день злоумышленник написал заявление о пропаже убитого.

По предварительной версии, причиной смерти потерпевшего стала механическая асфиксия — удушение.

Сейчас суд по ходатайству следователя СК избрал 49-летнему мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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