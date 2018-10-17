Росгвардейцы спасли бомжа, греющегося у костра в Энгельсе
В Энгельсе Саратовской области сотрудники Росгвардии спасли мужчину.
Как рассказали «КП-Саратов» в управлении, это произошло около трех часов ночи.
Сотрудники вневедомственной охраны заметили сидящего на берегу Волги человека. Он грелся у костра.
58-летний гражданин рассказал росгвардейцам, что он ранее проживал в Федоровском районе, но лишился дома и стал бомжом.
Правоохранители проверили по базе данных и выяснили, что с сентября этого года мужчина числится в федеральном розыске как пропавший без вести. Его сестра, жительница Энгельса, обращалась в полицию за помощью.
Бродягу привезли в отдел, туда же были вызваны его родные.