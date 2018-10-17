2018-10-17T14:57:17+03:00
Общество

Росгвардейцы спасли бомжа, греющегося у костра в Энгельсе

Оказалось, что сестра объявила мужчину в розыск
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области сотрудники Росгвардии спасли мужчину.

Как рассказали «КП-Саратов» в управлении, это произошло около трех часов ночи.

Сотрудники вневедомственной охраны заметили сидящего на берегу Волги человека. Он грелся у костра.

58-летний гражданин рассказал росгвардейцам, что он ранее проживал в Федоровском районе, но лишился дома и стал бомжом.

Правоохранители проверили по базе данных и выяснили, что с сентября этого года мужчина числится в федеральном розыске как пропавший без вести. Его сестра, жительница Энгельса, обращалась в полицию за помощью.

Бродягу привезли в отдел, туда же были вызваны его родные.

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