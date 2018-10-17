2018-10-17T15:08:15+03:00
Общество

Саратовским депутатам объяснили методику расчета прожиточного минимума

Николай Бондаренко считает, что расчет цен на следующий год ошибочен
Александр Уриевский
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И.о. министра занятости, труда и миграции Саратовской области Наталия Кривицкая объяснила депутатам облдумы соответствие методики расчета продуктового набора и прожиточного минимума.

Депутат Николай Бондаренко, который стал инициатором скандала с бывшим министром Натальей Соколовой, отметил, что расчет цен на будущий год уже очевидно ошибочный в связи с ростом цен на бензин, повышения НДС и т. д. Кроме того, максимально допустимую величину прожиточного минимума планируют увеличить на 288 рублей. А может на 400 и на 500 рублей.

И.о. министра парировала, что фактическая величина прожиточного минимума растет почти на 1 тысячу рублей.

Представители КПРФ эту разницу увидеть не смогли. Они потребовали от чиновницы объяснений, почему прожиточный минимум в Москве составляет 17 тысяч, а в Саратовской области предлагается 8 278 рублей.

Чиновница отметила, что это обусловлено традициями.

- То есть в Москве традиция есть икру, а у нас нет? — поинтересовались депутаты.

В результате им пояснили, что повышение минимума условно на 500 рублей приведет к нарушению закона.

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