2018-10-17T14:01:24+03:00
Общество

В «КП-Саратов» разыграли билеты на концерт рэпера L’One

Мероприятие пройдет уже завтра, 18 октября
Ольга Муравлёва
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«КП-Саратов» в своей группе в соцсети «ВКонтакте» разыграла билеты на первый за два года концерт рэпера L’One, который пройдет завтра, 18 сентября, в клубе «Gatsby ver. 2.0».

Напомним, его выступление в Саратове станет частью музыкального проекта «LIVE для своих», который организует «Дом.ru» совместно с музыкальным телеканалом «ТНТ Music».

Чтобы выиграть, надо было поделиться записью с друзьями, вступить в группу и ждать результатов.

17 октября «КП-Саратов» провела розыгрыш, сняла его на видео (для полной достоверности чистоты) и объявила победителей.

Напомним, концерт начнется в 20:00 18 октября, вход только для совершеннолетних по пригласительным. В официальной продаже билетов нет!

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