2018-10-17T13:38:57+03:00
Общество

Радаев пригрозил поменять подрядчика строительства Госархива Саратовской области

Губернатор потребовал ускорить темп работ
Екатерина Семенова
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Валерий Радаев раскритиковал темпы строительства ГосархиваВалерий Радаев раскритиковал темпы строительства Госархива
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17 октября губернатор Саратовской области Валерий Радаев побывал на месте строительства корпуса Государственного архива.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он остался недоволен темпами строительства.

Валерий Радаев предъявил претензии ко всем этапам работ: как отделочных внутри здания, так и на фасаде, а также замусоренную площадку перед объектом.

- Сегодня уже октябрь, а отопление не подведено, контур здания не закрыт, окна не застеклены, — подчеркнул губернатор. — Не нарастите темпы — будем менять подрядчика.

В течении дня, по поручению губернатора, должен быть составлен график работ по каждому этажу. По словам подрядчика, прилегающая территория будет благоустроена в течении 2,5 недель.

Валерий Радаев поручил министру строительства и ЖКХ Дмитрию Тепину, а также управляющему делами правительства Павлу Точилкину и руководству Госархива взять на контроль ход работ.

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