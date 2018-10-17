2018-10-17T13:35:04+03:00
Общество

На два дня в ноябре назначили два дополнительных маршрута саратовских поездов

Они будут курсировать между Саратовом, Ершовом и Озинками
Ольга Муравлёва
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На 5 и 6 ноября 2018 года назначили дополнительные маршруты пригородных поездов.

- 5 ноября поезд №6022 Саратов-1 — Ершов отправляется со станции Саратов-1 в 17:44. В конечный пункт он прибудет в 20:44. №6024 (Ершов — Озинки) отправится из Ершова в 21:10 в Озинках он будет в 23:11, — сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД.

6 ноября поезд №6023 Озинки — Ершов отойдет от первой станции в 02:51, а в Ершов прибудет в 4:51. №6021 будет курсировать от Ершова (отправление в 5:13) к станции Саратов-1 (прибытие в 8:02).

В ПривЖД напоминают, что поезда двигаются по местному времени.

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