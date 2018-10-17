Саратовские чекисты установили контрабандиста запчастями от военных самолетов

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-17T13:41:51+03:00

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Московский городской суд осудил контрабандиста, торговавшего запчастями от боевых самолетов МИГ-29 и СУ-27 за границу таможенного союза Евразэс.

- Именно саратовское УФСБ установило личность подозреваемого, собрало необходимые доказательства и задержало его, после чего передали дело в центральное подразделение ФСБ России, — сообщили «КП-Саратов» в УФСБ России по Саратовской области.

Согласно материалам дела, еще в июне 2017 года житель Москвы А. В. Блинов был задержан с поличным при попытке передачи изделий курьеру с целью их переправки на территорию Украины.

Также при нем нашли 70 тыс. рублей, предназначавшихся в качестве предоплаты за последующую поставку десяти штук аналогичных изделий военного назначения.

Решением суда мужчину приговорили к 3,2 года колонии общего режима.