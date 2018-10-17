Саратовская пенсионерка польстилась на дешевую шубу и лишилась 327 тыс. рублей
Полиция ищет других жертв похитителя
Саратовские полицейские задержали похитителя 327 тыс. рублей у пенсионерки.
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Полиция Саратова ищет возможных жертв квартирного вора.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, в июле 2017 года мужчина украл у пенсионерки 327 тыс. рублей.
В квартиру к будущей жертве злоумышленник проник под предлогом продажи шуб по низким ценам. Впоследствии гражданина задержали сотрудники отдела полиции №3.
У следователей есть основания считать, что вор может быть причастен к аналогичным преступлениям. Пострадавшим от его действий следует прийти в ближайший отдел или позвонить по телефонам: 74-75-90, 74-79-98 или 02 (с мобильного 102).