2018-10-17T12:39:44+03:00
Происшествия

Саратовская пенсионерка польстилась на дешевую шубу и лишилась 327 тыс. рублей

Полиция ищет других жертв похитителя
Екатерина Семенова
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Саратовские полицейские задержали похитителя 327 тыс. рублей у пенсионерки.

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Полиция Саратова ищет возможных жертв квартирного вора.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, в июле 2017 года мужчина украл у пенсионерки 327 тыс. рублей.

В квартиру к будущей жертве злоумышленник проник под предлогом продажи шуб по низким ценам. Впоследствии гражданина задержали сотрудники отдела полиции №3.

У следователей есть основания считать, что вор может быть причастен к аналогичным преступлениям. Пострадавшим от его действий следует прийти в ближайший отдел или позвонить по телефонам: 74-75-90, 74-79-98 или 02 (с мобильного 102).

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