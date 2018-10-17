2018-10-17T12:37:16+03:00
Происшествия

В Саратове ночью тушили пожар в Волжском районе

В результате возгорания есть погибшая
Тимур Гадеев
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Стали известны подробности пожара, произошедшего ночью на Первомайской улице.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС России по Саратовской области, сегодня ночью, 17 октября, в 2:25 на пульт пожарных поступил звонок о возгорании в Волжском районе, на улице Первомайская. На место происшествия выехали три машины и 11 человек личного состава.

Несмотря на то, что площадь возгорания составила всего 2 кв. м, в результате пожара есть погибшая 80-летняя женщина.

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