С рынков Саратова изъяты 260 роз без документов
Также Россельхознадзор выявил незаконную торговлю саженцами плодовых деревьев
Изъято 260 роз без документовФото: Екатерина Семенова
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Инспекторы Управления Россельхознадзора области в течение октября проводят рейды по рынкам Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, целью является проверка законности торговли семенным и посадочным материалом.
В частности, была выявлена продажа саженцев плодово-ягодных культур и роз без документов. Растениями торговали физические лица.
С продажи сняли 260 роз и 250 саженцев плодово-ягодных деревьев. Протоколы составлены в отношении четырех человек.
Рейды будут продолжены.