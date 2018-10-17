2018-10-17T12:26:59+03:00
Общество

С рынков Саратова изъяты 260 роз без документов

Также Россельхознадзор выявил незаконную торговлю саженцами плодовых деревьев
Екатерина Семенова
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Изъято 260 роз без документовИзъято 260 роз без документовФото: Екатерина Семенова
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Инспекторы Управления Россельхознадзора области в течение октября проводят рейды по рынкам Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, целью является проверка законности торговли семенным и посадочным материалом.

В частности, была выявлена продажа саженцев плодово-ягодных культур и роз без документов. Растениями торговали физические лица.

С продажи сняли 260 роз и 250 саженцев плодово-ягодных деревьев. Протоколы составлены в отношении четырех человек.

Рейды будут продолжены.

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