В Петровске стрела крана упала на кабину водителя

СЕГОДНЯ 11:31 2018-10-17T12:21:41+03:00

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Накануне, 16 октября, в Петровске Саратовской области на пульт дежурного районной ГИБДД в 13:40 поступил вызов, что на территории завода «АЗЧ» по улице Братьев Костериных, 74 водитель крана манипулятора Scania перед движением вперед забыл опустить стрелу.

- В результате такого движения, стрела зацепила балку водопровода, которая после этого обрушилась на кабину водителя, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.

После приезда сотрудников ГИБДД водитель крана с многочисленными ушибами был госпитализирован в местную больницу.