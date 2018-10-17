В Саратове женщина обокрала пьяного мужчину
Она похитила у него сотовый телефон
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В Энгельсе Саратовской области 39-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, потерпевший заявил, что ночью 13 октября он обнаружил пропажу телефона Samsung Galaxy. При этом мужчина был сильно пьян.
Стражи порядка возбудили уголовное дело.
16 октября полицейские задержали подозреваемую — 30-летнюю ранее не судимую гражданку. Она призналась в краже, телефон был изъят.