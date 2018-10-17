2018-10-17T12:12:52+03:00
Недвижимость

В следующем году «Т Плюс» планирует изменить график опрессовки в Саратове

Работы начнутся в центральных районах
Александр Уриевский
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Александр Шудегов, директор Саратовского филиала «Т Плюс»Александр Шудегов, директор Саратовского филиала «Т Плюс»Фото: Александр Уриевский
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Александр Шудегов, директор саратовского филиала «Т Плюс», на пресс-конференции рассказал о проведении гидравлических испытаний.

- В этом году начинали с окраин и смещались к центру. Поэтому в центре гидравлические испытания происходили в августе. Все порывы также пришлись на третий месяц лета из-за этого. Нас спрашивали — что вы делали все время? Почему так поздно начали рыть и перекрывать улицы? Постараемся на следующий год эти нюансы учесть и скорректировать, — заявил Шудегов.

Также он сообщил, что за год в три раза был увеличен объем перекладки труб.

- Физически невозможно успеть все сделать весной и в начале лета. Начнем в обратном порядке в следующем году — от центра к окраинам, — сказал он.

Александр Шудегов также подчеркнул, что приходится «воспитывать подрядчиков».

- Я лично дважды останавливал работы и выгонял работников. Потому что сроки, конечно, у нас сжатые, но человеческие жизни дороже. Подтягиваем их к нашему уровню, и по качеству работ, и по обеспечению безопасности, — сказал он.

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