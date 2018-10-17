2018-10-17T12:07:19+03:00
Недвижимость

В Саратове произошла очередная авария на водопроводе

Без воды остались дома в Заводском районе
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Специалисты ООО «КВС» утром 17 октября отправились ликвидировать аварию в Заводском районе. Пока повреждения не устранят, не будет холодной воды у жителей домов на улице Огородная от 3-го Нагорного проезда до 5-го Нагорного проезда, а также на 3-м Нагорном проезде от улицы Огородная до Прессовой.

Кроме того, ограничена подача холодной воды в квадрате улиц Маркина, Химическая, Лесная, Парковая и в поселке Тепличный.

Ориентировочно воду дадут сегодня в полночь.

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