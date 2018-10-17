Молодой саратовец обокрал квартиру и угнал машину

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-17T10:57:02+03:00

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В Кировском районе Саратова вчера, 16 октября, полицейские раскрыли кражу из квартиры по Большой Садовой улице.

- 23 июля 2017 года безработный 44-летний саратовец пришел в полицию и заявил, что 21 июля к нему домой проник неизвестный, ударил его, украл бытовую технику и золото почти на 195 тыс. рублей, а после схватил ключи от «Лады Приора» и угнал ее, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Стражи порядка возбудили уголовное дело за грабеж и угон. Более чем через год преступника нашли. Им оказался не судимый 20-летний парень. Вор признался в преступлениях, теперь он задержан.