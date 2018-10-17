Михаил Андреев: Мы активно регулируем работу оператора платежей

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-17T10:48:39+03:00

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Руководитель Регионального оператора Саратовской области Михаил Андореев прокомментировал ситуацию с платежами за вывоз мусора.

- В отдельных СМИ в понедельник, 15 октября, появилась недостоверная информация о работе офиса «Управления отходами» в Вольске и о якобы массовых случаях направления нашей компанией платежных поручений в адрес умерших людей. Аналогичная информация появилась как сообщения из Маркса. В среду подобная информация будет опубликована со ссылкой на Энгельсский район, в четверг — со ссылкой на Пугачев, в пятницу — на Ершов и далее в соответствии с графиком работы выездных офисов Саратовского расчетного центра. Учитывая повышенное внимание к работе нашего подрядчика, и, на мой взгляд, явные попытки придать повседневной работе по начислению платежей характер скандала, изложу позицию Регоператора по данному вопросу.

Вся деятельность Регоператора ведется в строгом соответствии с законодательством РФ. Начислением платы потребителям за новую коммунальную услугу по обращению с ТКО занимается расчетный центр, который был определен по конкурсу. В соответствии с законодательством РФ, Регоператор должен был получить сведения о потребителях коммунальной услуги, в том числе и от управляющих компаний. Соответствующие запросы делались неоднократно с июня месяца, но в отдельных районах были проигнорированы. Поэтому наш подрядчик, ООО «Городской расчетный центр» («СарРЦ»), взял за основу общедоступные базы двух федеральных служб.

При практически единовременном выставлении более 500 тыс. платежек гражданам мы действительно стали получать многочисленные жалобы на неточности, допущенные «СарРЦ». Люди жаловались в основном на некорректно указанных собственников квартир в платежных документах и количество проживающих. Случаи перерасчета платежа в связи с изменением площади квартир от перепланировок единичные. 0,3% от общего количества выставленных платежных поручений. Выставление платежных поручений жителям индивидуальных домов делалось в соответствии со сведениями о количестве зарегистрированных, также полученных из уполномоченной государственной службы. Перерасчет осуществлен в 0,4% от общего количества счетов, что вполне объяснимо демографическими показателями. Да, действительно, жалобы граждан на ошибки платежках, даже не влияющих на размер платы за коммунальную услугу — это неправильно и недопустимо. О чем жестко указано подрядчику.

Мы начали активно регулировать деятельность нашего подрядчика. Были созданы все возможности урегулировать спорные ситуации без визита в офис «СарРЦ». Онлайн приемная, многоканальный телефон для внесения уточнений, предоставление сведений через личный кабинет — были задействованы все механизмы. Мы инициировали открытие стационарного представительства нашего подрядчика в Балакове. В первые два дня работы представительства действительно наблюдался ажиотаж. В Балакове за все время работы представительства было выставлено более 74 тыс. платежных поручений, но за перерасчетом обратились 729 человек. В итоге по проживающим в МКД доначисления составили плюс 239 кв. м, для жителей индивидуальных домов итоговая корректировка оплаты — минус 51 человек.

По запросу жителей Вольска и по согласованию с районной властью «СарРЦ» открыл временный офис там, где удобно и привычно людям, была создана дополнительная возможность обратиться лично. В первый день обратились 211 человек. Люди шли уточнить фамилию собственника, заявить о количестве реально проживающих. Перерасчет был выполнен для 26 собственников квартир, совокупно минус 26 кв. м, и для 20 собственников индивидуальных домов в связи с изменением количества проживающих. Было два случая, когда в платежном поручении в качестве собственника квартиры был указан умерший человек. В обоих случаях платежное поручение исправлено без перерасчета, поскольку плата взимается с кв. м.

Во вторник специалисты «СарРЦ» выехали в Маркс. Прием жителей еще идет, уточнения вносятся активно, но изменения сумм в платежных поручениях пока единичны.

Идет обычная работа расчетного центра. Такая же работа будет организована в поселках Энгельсского района, в Пугачеве, в выходные — в Ершове и далее во всех районах обслуживания Регоператора. По просьбам людей и совместно с органами власти на местах мы обеспечиваем присутствие представителей расчетного центра в районах. Как правило, в первые день–два действительно есть наплыв граждан, но обращаются они в основном за консультациями и уточнениями, которые можно получить и по телефону. Поэтому в Саратове или Энгельсе, где тоже возникает такая необходимость, мы в нашем головном офисе и стационарных абонентских пунктах «СарРЦ» никакого ажиотажа не наблюдаем.

Процесс перехода услуги по обращению с ТКО в состав коммунальных и перестройка работы всей отрасли действительно идут непросто. Однако мы работаем, прежде всего, на благо людей, обеспечивая очистку земли от коммунальных отходов. Мы не берем «лишних» денег, не приписываем «мертвые души» в платежки. Мы организовываем вывоз и экологически безопасное захоронение коммунальных отходов, количество которых на наших объектах выросло в семь раз. Для нас это ежедневная работа, — заявил Михаил Андреев.