2018-10-17T10:29:33+03:00
Происшествия

В Вольском районе горели три жилых дома

В результате пожаров есть пострадавшие
Тимур Гадеев
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Сегодня ночью, 17 октября, на пульт спасательного подразделения МЧС России Вольского района поступил звонок от жителей села Широкий Буерак.

Как выяснилось, на улице Вилково горели сразу два жилых частных дома. На место происшествия выехали две пожарных машины и восемь человек личного состава, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Площадь возгорания составила 65 кв. м. В огне, к счастью, никто не пострадал. Пожар окончательно потушили в 3:15. Причины огня выясняются.

Также ночью на улице Колхозная села Девичьи Горки Вольского района полыхал огонь.

Площадь пожара составила 68 кв. м.

На место происшествия выезжали два пожарных расчета и пять человек личного состава. В результате есть пострадавшие. Причина возгорания устанавливается.

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