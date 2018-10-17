2018-10-17T10:37:38+03:00
Недвижимость

«Т Плюс» промывает систему для борьбы с «ржавой» горячей водой в Саратове

Пока фиксируется превышение железа в воде
Александр Уриевский
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Александр Шудегов, директор саратовского филиала «Т Плюс», на сегодняшней пресс-конференции рассказал об особенностях работы предприятия в городе.

- В Саратове есть особенность рельефа — много холмов, подъемов и спусков. Отсюда возможности гидроудара при подаче давления, ни в Балакове, ни в Энгельсе такого нет, — отметил он.

Он рассказал, что порой люди жалуются на «ржавую» горячую воду. Шудегов пояснил, что сейчас в ресурсе, который подается от ТЭЦ-5, до 2 тыс. микрограммов железа на литр.

- Максимальный предел — не больше 1 тыс., норма — 300 микрограммов. Из-за этого мы пока приостановили подключение новых домов от ТЭЦ-5 в Солнечном. Вынуждены покупать воду у «Водоканала», промывать систему, чтобы к людям пошла уже чистая, — рассказал он.

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