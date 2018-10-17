Украденный из саратовского ТЦ парфюм рецидивист продал за 1 тыс. рублей
Сейчас правоохранители проводят проверку
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В Саратове вчера утром, 16 октября, неизвестный украл из магазина, расположенного в ТЦ «Манеж» туалетную воду Giorgio Armani.
- С заявлением о воровстве в час дня пришла 37-летняя гражданка и сообщила о случившемся. В кратчайшие сроки похитителя задержали, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Злоумышленником оказался 33-летний рецидивист. Выяснилось, что парфюм он продал неизвестной женщине около Крытого рынка за 1 тыс. рублей. Сейчас правоохранители проводят проверку.