Министр Тепин извинился за раскопки на улицах Саратова

СЕГОДНЯ 09:41 2018-10-17T10:24:21+03:00

Он заявил, что приходится восстанавливать слишком много коммуникаций

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В саратовском филиале «Т Плюс» 17 октября прошла совместная пресс-конференция руководства компании, ОАО «Энергосбыт» и министерства строительства и ЖКХ Саратовской области.

Министр Дмитрий Тепин заявил, что еще по окончании прошлого отопсезона началась ремонтная кампания для подготовки к сегодняшнему отопительному сезону. Он стартовал с 1 октября. К этому моменту технически все было готово.

Осталось несколько домов, не подключенных к теплу в районах области, и пара соцобъектов, где завершилась модернизация отопительной системы. Уже сегодня они будут включены.

- Должен извиниться перед жителями Саратова. Чем больше мы закладываем денег в ремонт, тем больше раскопок на улицах города, траншей и перекрытий. Десятилетия не было такого, приходится восстанавливать слишком много. Где возможно применяем современные технологии, без разрытия дорог, — заявил Тепин.

Он отметил, что свыше 300 млн рублей потрачено на ремонт в соцучреждениях, это, по его словам, беспрецедентный случай.

При этом на следующий год заявки на восстановление поступили уже на сумму около 740 млн рублей. Министр сказал, что все удовлетворить невозможно, но планируется выполнить работы на 300–400 млн. Ремонт будет идти там, где есть максимальный КПД от нового оборудования.

- В Саратове на 95% отапливается жилой фонд. Ничего не мешает подключить все дома. Часто руководители ТСЖ и ЖСК хотят сэкономить и включить отопление позже. Этому отчасти способствует теплая погода, та, что сейчас. Еще несколько сотен заявок не предоставлено, которых мы ждем, — сказал министр.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Саратова Александр Мышев подтвердил его слова.

- От ряда ЖСК нет заявок, поэтому там нет отопления. На 100% мы выйдем к концу недели и по соцсфере, и по жилым домам. Система сложная, не обходится без сбоев и проблем. Однако мы их оперативно решаем, — сказал он.

Министр также отметил, что каждый отопсезон были жалобы и замечания.

- Особенно хочется поблагодарить журналистов за обратную связь с жителями, — сказал Дмитрий Тепин.