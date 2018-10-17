Новый водовод на Тархова обеспечит водой десятки тысяч жителей Ленинского района

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-17T10:00:14+03:00

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На улице Тархова в Саратове будет проложен новый водовод диаметром 710 мм.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», специалисты предприятия уже приступили к работе.

Коммуникации будут проложены на участке от проспекта Строителей до улицы Перспективная, общая протяженность его превысит 1,3 км.

В настоящее время уложены 250 м сетей, в частности, под проезжей частью. При этом транспортное сообщение не нарушено.

Предполагается, что новый водовод, выполненный из полимерных материалов, прослужит не менее 50 лет. Он снабжает водой десятки тысяч жителей Ленинского района.

Ранее было проложено 280 м водовода от улицы Чехова до Топольчанской.