2018-10-17T09:23:11+03:00
Происшествия

Раненая саратовчанка пыталась выгородить мужа и заявила, что упала на штырь

Полиция задержала ее супруга и изъяла у него три ножа
Екатерина Семенова
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27 сентября в 22:50 из своей квартиры дома на Литейном проезде в Октябрьском районе Саратова была госпитализирована 24-летняя женщина.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, пострадавшую доставили в больницу с проникающей колотой раной шеи.

Женщина заявила, что в 20:45 во дворе своего дома упала и напоролась на штырь. Однако 2 октября полицейские установили, что гражданку ранил ее 29-летний муж.

16 числа подозреваемый был задержан, у него изъято три ножа.

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