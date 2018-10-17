Раненая саратовчанка пыталась выгородить мужа и заявила, что упала на штырь
Полиция задержала ее супруга и изъяла у него три ножа
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27 сентября в 22:50 из своей квартиры дома на Литейном проезде в Октябрьском районе Саратова была госпитализирована 24-летняя женщина.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, пострадавшую доставили в больницу с проникающей колотой раной шеи.
Женщина заявила, что в 20:45 во дворе своего дома упала и напоролась на штырь. Однако 2 октября полицейские установили, что гражданку ранил ее 29-летний муж.
16 числа подозреваемый был задержан, у него изъято три ножа.