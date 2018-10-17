Под Саратовом отца за долг в 600 тыс. рублей лишили родительских прав
Он с 2009 года не интересовался жизнью дочери
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В Красном Куте Саратовской области женщина обратилась в суд с просьбой лишить бывшего супруга родительских прав на их общего ребенка.
- Они в разводе с 2009 года. Отец с дочерью не общается и никак ее жизнью не интересуется. Долг по алиментам уже перевалил за 600 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Суд удовлетворил требования матери ребенка.