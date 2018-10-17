2018-10-17T09:19:24+03:00
Общество

Под Саратовом отца за долг в 600 тыс. рублей лишили родительских прав

Он с 2009 года не интересовался жизнью дочери
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Красном Куте Саратовской области женщина обратилась в суд с просьбой лишить бывшего супруга родительских прав на их общего ребенка.

- Они в разводе с 2009 года. Отец с дочерью не общается и никак ее жизнью не интересуется. Долг по алиментам уже перевалил за 600 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд удовлетворил требования матери ребенка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вступил в силу приговор саратовским убийцам
Саратовским депутатам объяснили методику расчета прожиточного минимума
В «КП-Саратов» разыграли билеты на концерт рэпера L’One
В Саратовской области в школе произошло обрушение
Радаев пригрозил поменять подрядчика строительства Госархива Саратовской области
На два дня в ноябре назначили два дополнительных маршрута саратовских поездов
Саратовские депутаты сегодня обсудят вопрос о прожиточном минимуме
Саратовские чекисты установили контрабандиста запчастями от военных самолетов
Саратовская пенсионерка польстилась на дешевую шубу и лишилась 327 тыс. рублей
В Саратове ночью тушили пожар в Волжском районе
Участковый из Энгельса представит Саратовскую область на всероссийском конкурсе
С рынков Саратова изъяты 260 роз без документов
Володин поручил разработать механизм проверки эффективности принятых законов