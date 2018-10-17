Под Саратовом отца за долг в 600 тыс. рублей лишили родительских прав

СЕГОДНЯ 09:18 2018-10-17T09:19:24+03:00

Он с 2009 года не интересовался жизнью дочери

Изменить размер текста: A A

В Красном Куте Саратовской области женщина обратилась в суд с просьбой лишить бывшего супруга родительских прав на их общего ребенка.

- Они в разводе с 2009 года. Отец с дочерью не общается и никак ее жизнью не интересуется. Долг по алиментам уже перевалил за 600 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд удовлетворил требования матери ребенка.