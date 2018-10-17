Мясокомбинат в Саратове торговал небезопасными полуфабрикатами
Предприятие оштрафовали на 50 тыс. рублей
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В Заводском районе Саратова прокуратура выявила нарушения на мясоперерабатывающем комбинате.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, проверка была проведена на ООО «Мясоперерабатывающем комплексе Поволжья».
Установлено, что предприятие торговало полуфабрикатами с нарушениями нормативов микробиологической безопасности.
В Арбитражный суд было направлено заявление о привлечении организации к ответственности. Решением инстанции ООО «Мясоперерабатывающий комплекс Поволжье» оштрафовали на 50 тыс. рублей.