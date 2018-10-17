2018-10-17T09:10:55+03:00
Общество

Мясокомбинат в Саратове торговал небезопасными полуфабрикатами

Предприятие оштрафовали на 50 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова прокуратура выявила нарушения на мясоперерабатывающем комбинате.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, проверка была проведена на ООО «Мясоперерабатывающем комплексе Поволжья».

Установлено, что предприятие торговало полуфабрикатами с нарушениями нормативов микробиологической безопасности.

В Арбитражный суд было направлено заявление о привлечении организации к ответственности. Решением инстанции ООО «Мясоперерабатывающий комплекс Поволжье» оштрафовали на 50 тыс. рублей.

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