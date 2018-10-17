2018-10-17T09:09:26+03:00
Происшествия

В Вольске спасатели сняли с мели двух путешественников

Гости из Санкт-Петербурга отправились в тур по Волге на самодельной лодке
Тимур Гадеев
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Накануне в Вольске областные спасатели сняли с мели путешественников из Санкт-Петербурга.

- Судно, севшее на мель, — это самодельная лодка, а точнее — переделанный спасательный борт с какого то крупного корабля, — рассказали «КП-Саратов» в облспасе

В неприятную ситуацию попали были два путешественника из Санкт-Петербурга. Судно село на мель в 100 м от центральной площади Вольска. Спасатели в считанные минуты с помощью трех плавсредств вытащили лодку.

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