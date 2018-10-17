В Саратове пропал без вести мужчина с татуировкой волка и ворона
Антона Бекетова ищут больше месяца
Антон Бекетов
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В Саратове и Энгельсе объявлен в розыск пропавший без вести Антон Бекетов.
Как сообщили «КП-Саратов» в волонтерском отряде «Лиза Алерт», 31-летний мужчина пропал 10 сентября.
Антон Бекетов имеет худощавое телосложение, его рост составляет 170 см, у него темные волосы, светло-серые глаза.
Из особых примет: небольшая борода и татуировка волка с вороном на предплечье.
На момент пропажи Антон Бекетов был одет в черную футболку, штаны и жилет камуфляжного цвета, черные замшевые тапки. С собой у него был черный рюкзак.