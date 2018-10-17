2018-10-17T09:03:44+03:00
Общество

Саратовцев приглашают на фестиваль #Пешком

Горожане смогут отметить «Творческую осень»
Екатерина Семенова
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20 октября в центре Саратова пройдет сезонный фестиваль #Пешком.

Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, праздничное шествие состоится на улице Волжская от Радищева до Соборной в субботу с 15 до 18 часов.

Темой фестиваля этого года является «Творческая осень». Артисты выступят с музыкальными и танцевальными номерами, ремесленники выставят свои поделки. Также будет открыта площадка по буккроссингу (обмену книгами).

Для всех желающих будет работать фуд-корт.

«Городской молодежный центр» проводит фестиваль #Пешком каждый сезон. В прошлый раз он прошел в августе.

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