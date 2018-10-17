Саратовцев приглашают на фестиваль #Пешком
Горожане смогут отметить «Творческую осень»
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20 октября в центре Саратова пройдет сезонный фестиваль #Пешком.
Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, праздничное шествие состоится на улице Волжская от Радищева до Соборной в субботу с 15 до 18 часов.
Темой фестиваля этого года является «Творческая осень». Артисты выступят с музыкальными и танцевальными номерами, ремесленники выставят свои поделки. Также будет открыта площадка по буккроссингу (обмену книгами).
Для всех желающих будет работать фуд-корт.
«Городской молодежный центр» проводит фестиваль #Пешком каждый сезон. В прошлый раз он прошел в августе.