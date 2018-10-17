В селе Мечетное молодой мужчина украл розовую косметичку
Он признался в преступлении
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16 октября в полицию Советского района Саратовской области поступило сообщение от 39-летней продавщицы магазина села Мечетное.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, женщина заявила о краже. По ее словам, в ночь на вторник неизвестные вскрыли пластиковое окно магазина и из ящика стола похитили розовую косметичку.
В ней находились 38 тыс. рублей.
Полиция задержала подозреваемого — ранее судимого за кражу 23-летнего жителя села Мечетное. Он дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.