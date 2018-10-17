Минувшей ночью полиция искала в лесу под Саратовом бабушку с грибами
Жительницу Саратова минувшей ночью искали в лесу Базарно-Карабулакского района области.
Женщина в поисках грибов прошла более 25 км, а когда поняла, что не знает, как вернуться назад, позвонила в полицию. К счастью, телефон был у нее с собой и сотовая связь в этом районе работала.
Искать незадачливую любительницу грибов отправили личный состав Базарно-Карабулакского отдела полиции.
Поиски начали от села Алексеевка, откуда пенсионерка вошла в лес. Оснащенные громкоговорителями люди пошли в чащу. При этом дежурный поддерживал связь с заблудившейся женщиной по телефону.
Несмотря на полную темноту, в течение часа с начала поисков пенсионерку удалось найти. Бабушку с собранными лесными трофеями назад, в Саратов.