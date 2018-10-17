2018-10-17T08:50:09+03:00
Происшествия

Минувшей ночью полиция искала в лесу под Саратовом бабушку с грибами

Пенсионерка собирала грибы и потерялась
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Жительницу Саратова минувшей ночью искали в лесу Базарно-Карабулакского района области.

Женщина в поисках грибов прошла более 25 км, а когда поняла, что не знает, как вернуться назад, позвонила в полицию. К счастью, телефон был у нее с собой и сотовая связь в этом районе работала.

Искать незадачливую любительницу грибов отправили личный состав Базарно-Карабулакского отдела полиции.

Поиски начали от села Алексеевка, откуда пенсионерка вошла в лес. Оснащенные громкоговорителями люди пошли в чащу. При этом дежурный поддерживал связь с заблудившейся женщиной по телефону.

Несмотря на полную темноту, в течение часа с начала поисков пенсионерку удалось найти. Бабушку с собранными лесными трофеями назад, в Саратов.

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