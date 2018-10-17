В Энгельсе насмерть сбили молодого мужчину
Медики приехали, чтобы констатировать смерть пострадавшего
Изменить размер текста:
Вечером в Энгельсе Саратовской области под колесами автомобиля погиб пешеход.
Трагедия произошла в частном секторе жилой застройки на улице Серафимовича, у дома №50.
Личность погибшего уже установлена – это 31-летний местный житель. Мужчина в темноте выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода и был сбит мчащимся Hyundai. 37-летнему водителю машины теперь предстоят долгие разбирательства, не считая таких мелочей, как разбитое авто.
Пешеход погиб на месте от полученных травм до приезда медиков.