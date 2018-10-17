2018-10-17T08:47:09+03:00
Происшествия

В Энгельсе насмерть сбили молодого мужчину

Медики приехали, чтобы констатировать смерть пострадавшего
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Вечером в Энгельсе Саратовской области под колесами автомобиля погиб пешеход.

Трагедия произошла в частном секторе жилой застройки на улице Серафимовича, у дома №50.

Личность погибшего уже установлена – это 31-летний местный житель. Мужчина в темноте выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода и был сбит мчащимся Hyundai. 37-летнему водителю машины теперь предстоят долгие разбирательства, не считая таких мелочей, как разбитое авто.

Пешеход погиб на месте от полученных травм до приезда медиков.

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