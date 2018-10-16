Валерий Радаев оценил ремонт дороги Петровск — Новые Бурасы

СЕГОДНЯ 20:18 2018-10-16T20:19:09+03:00

Работы будут завершены в декабре

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил сегодня Петровский район.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он, в частности, проинспектировал, как идет ход ремонта автодороги Петровск — Новые Бурасы.

По словам главы района Дениса Фадеева, работы выполняет подрядная организация ООО «Дорожное строительство». В настоящий момент на объекте работают 12 единиц дорожной техники и 20 рабочих.

Подрядчик сообщил, что ремонт участка, протяженновсть которого превышает 5 км, будет завершен в декабре. В целом работы выполняются быстро, но качество сохраняется.

Для ремонта используется метод ресайклирования, это современная технология и стоимость работ составляет 86 млн рублей.

Напомним: реализация данного проекта осуществляется при поддержке Председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина, губернатора Саратовской области Валерия Радаева и министра транспорта и дорожного хозяйства области Николая Чурикова. Ход ремонтных работ постоянно контролирует депутат Саратовской областной Думы, один из руководителей общественного проекта «Дорожный контроль» Вадим Рогожин.

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