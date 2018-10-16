Волейболистки «Протон-БАЭС» начали покидать Саратов
Ситуация неопределенности вокруг одного из лидеров саратовского командного спорта — женского волейбольного «Протон-БАЭС» привела к оттоку профессиональных волейболисток из Саратова.
Как ранее уже стало известно, в московский клуб «Динамо» ушла нападающая Анна Макарова.
По информации «КП-Саратов», доигровщица Ксения Бондарь переходит в санкт-петербургскую «Ленинградку».
Еще несколько волейболисток ведут переговоры о возможности играть за другие клубы Суперлиги, на днях можно ждать новых переходов игроков из саратовской команды в другие регионы.
Смена спортивной прописки девушек, как сообщили «КП-Саратов» в волейбольном клубе, оформляется по взаимному согласию руководства «Протон-БАЭС» и самих игроков, которые связаны контрактными обязательствами.
Напомним, ранее заявку команды на участие в Суперлиге чемпионата России не приняли во всероссийской федерации волейбола. Официально причиной отказа стало отсутствие в заявочных листах подписей регионального министра спорта Александра Абросимова и главы региональной федерации волейбола Анатолия Годоля.
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