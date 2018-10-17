Министр экономразвития Саратовской области уверена, что санкции — на пользу
Государственный долг Саратовской области на начало 2019 года должен составить 50,23 млрд рублей.
Об этом было заявлено на публичных слушаниях по бюджету в правительстве, которое состоялось 16 октября в правительстве, сообщил корреспондент «КП-Саратов».
При этом, по последним данным минфина РФ, на 1 сентября госдолг области составлял 50,33 млрд рублей. То есть планируется незначительное снижение. Напомним, правительство области объявило торги на 17 кредитов в общей сумме 8,2 млрд рублей.
В дальнейшем минфин предполагает снижать уровень долговых обязательств.
Кроме того, на мероприятии выступила министр экономического развития Юлия Швакова.
- Санкции на пользу — этот тезис не должен вызывать ни у кого сомнений, — заявила министр Швакова, говоря о внешнеэкономической ситуации.
По ее словам, несмотря на санкции, в Саратовской области продолжаются восемь международных проектов.