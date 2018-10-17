Министр экономразвития Саратовской области уверена, что санкции — на пользу

СЕГОДНЯ 10:25 2018-10-17T10:25:39+03:00

В области реализуются восемь международных проектов

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Государственный долг Саратовской области на начало 2019 года должен составить 50,23 млрд рублей.

Об этом было заявлено на публичных слушаниях по бюджету в правительстве, которое состоялось 16 октября в правительстве, сообщил корреспондент «КП-Саратов».

При этом, по последним данным минфина РФ, на 1 сентября госдолг области составлял 50,33 млрд рублей. То есть планируется незначительное снижение. Напомним, правительство области объявило торги на 17 кредитов в общей сумме 8,2 млрд рублей.

В дальнейшем минфин предполагает снижать уровень долговых обязательств.

Кроме того, на мероприятии выступила министр экономического развития Юлия Швакова.

- Санкции на пользу — этот тезис не должен вызывать ни у кого сомнений, — заявила министр Швакова, говоря о внешнеэкономической ситуации.

По ее словам, несмотря на санкции, в Саратовской области продолжаются восемь международных проектов.